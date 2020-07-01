ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün twitter üzerinden yaptığı duyuru da KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanacağını duyurmuştu. O duyuru da;

"Kıymetli adaylarımız,

KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını bugün sizlerle paylaşacağız. Şimdiden tüm adaylarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını dilerim. " dedi.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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