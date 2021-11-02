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KPSS 2022 sınavları ne zaman yapılacak? 2022 KPSS önlisans, ortaöğretim, lisans sınav tarihleri

2022 yılında KPSS sınavlarına girecek olan adaylar ÖSYM tarafından duyurulacak KPSS tarihlerini araştırıyor. Kamu kadrolarında görev almak isteyen adayların katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı 2022 tarihleri ÖSYM sınav takvimi aracılığı ile duyuruluyor. KPSS 2022 sınavları ne zaman? 2022 KPSS önlisans, ortaöğretim, lisans tarihleri belli oldu mu?

KPSS 2022 sınavları ne zaman yapılacak? 2022 KPSS önlisans, ortaöğretim, lisans sınav tarihleri

ÖSYM her yıl başına yakın bir süreçte yıllık sınav takvimi yayınlıyor. Bu sınav takvimi içerisinde de hangi sınavın ne zaman yapılacağı bilgisi yerini alıyor. Peki 2022 KPSS ortaöğretim ne zaman? ÖSYM 2022 sınav takvimini yayınladı mı?

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takviminin henüz yayınlanmaması nedeniyle KPSS’nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2022 yılına ait sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte hem sınavların tarihleri hem de başvuruların tarihleri netlik kazanacak.

Bu nedenle kurumdan gelecek 2022 sınav takvimi açıklamasının beklenmesi gerekiyor. Takvim 2021 yılında Ocak ayında yayınlanmıştı.

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