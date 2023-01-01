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Gözler KPSS 2022/2 tercihlerinde! İşte KPSS 2022/2 tercih zamanları...

KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Konuyla ilgili merak edilen, "KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

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  • KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı:

    KPSS 2022/2 tercih sonuçları hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Lisans, önlisans ve ortaöğretim puanına sahip olan adaylar Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemlerini tamamladı.
  • KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı:

    TERCİH İŞLEMLERİ SONLANDI!

    Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

    KPSS 2022/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN!
  • KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı:

    KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KPSS tercih sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz 2022/1 KPSS tercih işlemleri ise 7 Temmuz tarihinde sona ermiş ve 20 Temmuz tarihinde ise erişime açılmıştı. KPSS/2 yerleştirme sonuçlarının 2023 Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

     
  • KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı:

    KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    KPSS yerleştirme sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin adaylara posta veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek.

    KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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