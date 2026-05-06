        KPSS 2026 SINAV TAKVİMİ: Lisans ve Ön lisans sınavları ne zaman? KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için adayların merakla beklediği 2026 sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Milyonlarca memur adayının katılım sağlayacağı KPSS oturumlarının tarihleri ve başvuru süreçleri netlik kazandı. İşte KPSS ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 11:49
        Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için adayların merakla beklediği 2026 sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen milyonlarca adayın katılım göstereceği KPSS oturumlarına ilişkin tarih ve başvuru süreci resmiyet kazandı.

        Açıklanan takvimle birlikte sınav tarihleri, başvuru aralıkları ve sonuç duyuru günleri de netleşirken, adaylar hazırlık sürecini bu takvime göre planlamaya başladı. KPSS 2026 kapsamında lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde farklı oturumlar gerçekleştirilecek. İşte KPSS ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

        KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ

        - Lisans adayları başvurularını 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

        - KPSS Lisans kapsamında Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        - Alan Bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde iki oturum halinde uygulanacak.

        - Sınav sürecinin ardından KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

        KPSS ÖN LİSANS SINAV TAKVİMİ

        - Ön lisans mezunları KPSS başvurularını 29 Temmuz 2026 tarihinde yapmaya başlayacak ve başvurular 10 Ağustos 2026’ya kadar devam edecek.

        - KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        - Sınavın ardından adayların merakla beklediği sonuçlar ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ

        - Ortaöğretim düzeyinde KPSS’ye girecek adaylar için başvurular 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.

        - KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        - Sınavın ardından sonuçlar 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
