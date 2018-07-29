KPSS alan bilgisi 2. oturumu dün gerçekleştirildi. Kamu personeli adayları KPSS alan bilgisi 3. oturum sınavına bugün girecekler. Sınav öncesi heyecan ve hazırlıklar doruğa çıkarken sınav saati ve ÖSYM'nin sınav ile ilgili uyarıları yakından takip ediliyor. Peki; KPSS alan bilgisi 3. oturum saat kaçta? İşte KPSS alan bilgisi 3. oturum ile ilgili merak edilenler...

KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM SAAT KAÇTA?

29 Temmuz 2018 tarihinde, yani yarın sabah oturumu saat 10.15’te başlayacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik mezunlarının katılacağı sınavda, binalara saat 10.00'dan sonra kimse alınmayacak. Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak İşletme Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra İşletme Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve Muhasebe Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra Muhasebe Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak İstatistik Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.

KPSS SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

KPSS LİSANS SINAVI - 2018 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Devlet kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adayların katılım sağladığı Lisans KPSS'nin sonuçları iple çekiliyor. Sonuçlarını öğrenerek atama bekleyecek olan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 Lisans KPSS sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde erişime açılacak.

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