3. oturumu da tamamlanan KPSS alan sınavının ardından bu kez sınavın soru ve cevapları için meraklı bekleyiş başladı. Binlerce memur adayı ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından verilen sonuç açıklama tarihi...

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS alan bilgisi sınavlarının oturumları tamamlandı. Bu yılki KPSS'nin yapılan oturumlarına toplam 1 milyon 918 bin 21 aday başvurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yaptığı açıklamada 2018'de sınav takviminin oldukça yoğun olduğunu belirtti. Özer, bu sınavlarda 693 bina ve 10 bin 35 salonun kullanıldığını, 28 bin 498 görevlinin hazır bulunduğunu kaydetti. Özer, KPSS alan bilgisi sınavlarına 243 bin 80 adayın başvurduğunu ifade etti.

KPSS sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmeyecek.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmakta olacak. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılabilir.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS alan soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Bu konu hakkında ÖSYM tarafından yapılan bir açıklama yapılmadı.

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