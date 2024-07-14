KPSS Lisans sınav tarihleri: KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. gün ne zaman?
KPSS adayları için maraton başlıyor. 14 Temmuz'da Genel Yetenek-Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavına girecek adaylar daha sonra yönünü iki günde gerçekleştirilecek Alan Bilgisi sınavına çevirecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
KPSS maratonu başlıyor. Kamu kurumlarındaki A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların zorunlu olarak girdiği Alan Bilgisi sınavları iki farklı günde gerçekleştirilecek. Peki, KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
2024 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?
KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları iki günde gerçekleştirilecek.
1. gün Alan Bilgisi sınavı 20 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.15'de,
2. gün Alan Bilgisi sınavı 21 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.15'de yapılacak.
2024 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 ÖSYM takvimine göre; KPSS Lisans sonuçları 23.08.2024 tarihinde açıklanacak.