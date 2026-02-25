2026 yılında kamu personeli olma hedefiyle hazırlanan binlerce aday için KPSS süreci takvimle birlikte resmiyet kazandı. ÖSYM tarafından duyurulan sınav programında, Lisans, Ön Lisans ve Lise mezunlarına yönelik oturumların uygulanacağı tarihler ile başvuru aralıkları yer aldı. Genel Yetenek–Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav günlerinin açıklanmasıyla birlikte adaylar, sınava kaç gün kaldığını ve B grubu başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...