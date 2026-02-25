Canlı
        Haberler Bilgi Gündem KPSS başvuru ve sınav tarihleri: KPSS ne zaman?2026 ÖSYM takvimi: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?

        KPSS takvimi belli oldu! 2026 KPSS başvuruları ne zaman alınacak?

        Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği 2026 KPSS takvimi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan sınav takvimine göre Lise, Ön Lisans ve Lisans düzeyindeki oturumların tarihleri ve başvuru süreçleri netleşti. Genel Yetenek–Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınavlarının hangi gün yapılacağı belli olurken, adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden belirlenen tarihler arasında gerçekleştirebilecek. İşte bilgiler...

        Giriş: 25.02.2026 - 18:43
        1

        2026 yılında kamu personeli olma hedefiyle hazırlanan binlerce aday için KPSS süreci takvimle birlikte resmiyet kazandı. ÖSYM tarafından duyurulan sınav programında, Lisans, Ön Lisans ve Lise mezunlarına yönelik oturumların uygulanacağı tarihler ile başvuru aralıkları yer aldı. Genel Yetenek–Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav günlerinin açıklanmasıyla birlikte adaylar, sınava kaç gün kaldığını ve B grubu başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

        2

        2026-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ

        KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

        Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.

        3

        2026-KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ

        KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.

        Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

        KPSS Lisans sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        4

        2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TAKVİMİ

        KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

        Başvurular 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde yayımlanacak.

        5

        2026-KPSS DHBT SINAV TAKVİMİ

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        KPSS DHBT sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

