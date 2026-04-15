        KPSS başvuru tarihleri, sınava hazırlanan adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2026 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınav; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT olmak üzere dört farklı oturumda gerçekleştirilecek. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 14:23 Güncelleme:
        1

        2026 KPSS başvuru tarihleri, adayların en çok araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. 2026 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek sınav; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumları olmak üzere dört farklı alanda uygulanacak. Sınava katılmayı planlayan adaylar, başvuru sürecini kaçırmamak için ÖSYM’nin yayımlayacağı resmi sınav takvimini yakından takip ediyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav oturumları hangi tarihlerde yapılacak? İşte KPSS sınav takvimi haberimizde...

        2

        KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ

        2026 KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak. Adaylar başvurularını 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

        Alan Bilgisi sınavları 12- 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        3

        KPSS ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        2026 KPSS Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Adaylar, başvuru işlemlerini 29 Temmuz ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

        Sınavın ardından değerlendirme süreci tamamlandığında sonuçlar 30 Ekim 2026 tarihinde yayınlanacak.

        4

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU NE ZAMAN?

        2026 KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, başvurularını 27 Ağustos ile 8 Eylül 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

        Sınav sürecinin ardından sonuçların 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

        5

        KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yürütülecek sınav için başvuru süreci 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Sınavın tamamlanmasının ardından adayların sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        K.Maraş'ta okulda silah sesleri!
