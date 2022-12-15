27 Kasım 2022 Pazar günü binlerce adayın katılımıyla yapılan KPSS DHBT sınavının ardından beklenen sınav sonuç tarihi geldi çattı. Türkiye'nin döry bir yanında sınavda ter döken binlerce kişi, ÖSYM KPSS DHBT sınav sonuçlarını açıkladı mı sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, konuya ilişkin tüm bilinmesi gerekenler...