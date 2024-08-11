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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS geç başvuru ÖSYM AİS ekranı: 2024 KPSS ortaöğretim geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        KPSS geç başvuru ÖSYM AİS ekranı: KPSS ortaöğretim geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS geç başvuruları alınıyor. Ortaöğretim başvurularını kaçıranlar için KPSS geç başvuru tarihleri uzatılmıştı. Açıklama olarak kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler olduğu duyuruldu. Peki ÖSYM ile KPSS ortaöğretim geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte KPSS ortaöğretim geç başvuru ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 12:11 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:11
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        KPSS ortaöğretim geç başvuruları gündemde yer alıyor. Normal başvuru tarihlerini kaçıranlar geç başvurularını yapmaya çalışıyor. Memur olmak isteyen adayların uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü KPSS ortaöğretim başvuru ücreti normal ücretten farklı oluyor. Peki KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar

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        KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

        ÖSYM, KPSS başvuru işlemlerini uzatıldığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan KPSS açıklaması şu şekilde;

        "2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı’nın geç başvuru işlemlerinde, kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler oluşması nedeniyle 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı için geç başvuru işlemleri 12 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Daha önce sınava başvurusunu tamamlayan adayların sınava tekrar başvuru yapmaları gerekmemektir."

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        KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        Sınavın geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımla 525 TL olarak ödenecek.

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