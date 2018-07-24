KPSS lisans sınavları için takcim devam ediyor. Geçtiğimiz haftasonu KPSS lisans Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları yapılmıştı. Bu haftasonu da devamı niteliğindeki KPSS lisans alan bilgisi sınavı yapılacak. KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman? KPSS alan bilgisi sınavı giriş belgesi nereden alınır?

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının ilk oturumu 28 Temmuz 2018'de ikinci oturumu ise 29 Temmuz 2018'de yapılacak. 2018 KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı ise 5 Ağustos 2018'de yapıalcak. Sınavların sonuçları 31 Ağustos günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVI GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. 2018 KPSS sınav giriş belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişim sağlayabilecek.

Adaylar, sınav giriş yerlerini sorgulayabilmek için T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girmeleri gerekiyor.

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

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