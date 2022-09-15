İptal edilen KPSS oturumlarının yeni tarihlerine kısa bir süre kala sınavlarda ter dökecek adaylar; sınavların gününü ve saatini merak ediyor. Konuyla ilgili olarak sınavların yapılacağı binalara girilecek son saat de araştırılanlar arasında. İşte, 2022 KPSS lisans oturumları ile ilgili bilgiler...