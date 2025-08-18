KPSS lisans sınavı ne zaman? KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından KPSS sınav yerleri duyurulacak. 2025 KPSS Lisans sınavları 7 Eylül 2025 (Genel Yetenek-Genel Kültür), 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde (Alan Bilgisi oturumları) yapılacak. Peki KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
KPSS sınav yerleri için geri sayım başladı. KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu için başvurular 10 Temmuz’da tamamlandı. Milyonlarca memur adayı, devlet kadrolarında görev alabilmek için ter dökeceği bu sınav maratonunda lisans ve alan bilgisi oturumuna hazırlanıyor. İşte KPSS Lisans tarihi
KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2025 sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanmaktadır. 2025 KPSS Lisans sınavları 7 Eylül 2025 (Genel Yetenek-Genel Kültür), 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde (Alan Bilgisi oturumları) yapılacak. Bu doğrultuda, sınav giriş yerleri büyük olasılıkla Ağustos sonu ile Eylül başı arasında, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanacaktır. Kesin tarih ve bilgiler için ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmek önemlidir
KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu için başvurular 10 Temmuz'da tamamlandı. 2025 ÖSYM sınav takvimine göre bu yılki KPSS Lisans sınavı 7 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak.