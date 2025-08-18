KPSS lisans sınavı ne zaman? KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav yerleri için geri sayım başladı. KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu için başvurular 10 Temmuz’da tamamlandı. Milyonlarca memur adayı, devlet kadrolarında görev alabilmek için ter dökeceği bu sınav maratonunda lisans ve alan bilgisi oturumuna hazırlanıyor. İşte KPSS Lisans tarihi