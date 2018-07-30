KPSS Lisans sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Temmuz'da Genel-Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri, 28-29 Temmuz'da ise Alan Bilgisi oturumları gerçekleştirilmişti. Üniversitelerin lisans programlarından mezun olan adayların katılım sağladığı 2018 KPSS Lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 KPSS Lisans sonuç açıklanma tarihi...

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

ÖSYM'nin 2018 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, KPSS Lisans sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden erişebilecek.

2018 KPSS SINAV TARİHLERİ

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

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