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        Haberler Gündem KPSS ne zaman? 2024 ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınav tarihleri ne zaman, başvurular başladı mı, ne zaman?

        KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2024: KPSS ne zaman?

        KPSS sınav ve başvuru tarihleri araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KPSS'nin önlisans ve ortaöğretim oturumları iki yıl arayla gerçekleştirilirken lisans oturumları ise her sene düzenleniyor. Sınava katılacak adaylar için "KPSS ne zaman, ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte güncel 2024 KPSS tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 19:41 Güncelleme: 03.04.2024 - 19:41
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        1

        Kamu Personel Seçme Sınavı için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca adayın gözü Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim oturumlarının 2024 tarihlerine çevrildi. Peki, KPSS 2024 ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte KPSS oturumları hakkında merak edilen bilgiler...

        2

        2024 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre, 2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde; KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde; KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.

        3

        KPSS BAŞVURU TARİHİ 2024 NE ZAMAN?

        KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

        KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

        KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

        KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

        4

        KPSS LİSANS - ÖABT 2024 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

        KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

        KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

        KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

        KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

        KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

        KPSS Ortaöğretim 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

        -KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

        5

        KPSS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

        KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

        KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

        KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

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