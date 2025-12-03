KPSS ne zaman? 2026 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS lisans başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihini bekliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile KPSS sınav takviminin güncellenmesinin ardından gözler yeni sınav tarihine çevrildi. İşte, 2026 KPSS sınav takvimi