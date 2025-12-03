Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi KPSS ne zaman? 2026 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS başvuru ve sınav tarihleri

        KPSS ne zaman? 2026 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS başvuru ve sınav tarihleri

        Kamu Personeli olmak isteyen vatandaşlar KPSS tarihlerini merak ediyor. Takvime göre, iki senede bir düzenlenen KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavları da gerçekleştirilecek. İşte, 2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 15:22 Güncelleme: 03.12.2025 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS lisans başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihini bekliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile KPSS sınav takviminin güncellenmesinin ardından gözler yeni sınav tarihine çevrildi. İşte, 2026 KPSS sınav takvimi

        2

        KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

        KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

        -KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ) 6 Eylül 2026

        -KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026

        -KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

        KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

        KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

        KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

        KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

        KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

        KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

        KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

        KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

        KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        3

        KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

        KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

        -KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ) 6 Eylül 2026

        -KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026

        -KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

        KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"