KPSS sınavlarının başvuru ve sınav tarihleri sınav öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. KPSS sınav tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından açıklandı. Her sene ÖSYM trafından düzenlenen KPSS sınavı başvuru ücreti de merak konusu oldu. Peki, 2022 KPSS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman alınacak? İşte detaylar...