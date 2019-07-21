KPSS ÖABT sınavı kolay mıydı, zor muydu? Şeklindeki sorular, bir sonraki sene Öğretmenlik Alan Bilgisi Tesi sınavına girecek öğretmen adayları tarafından merak konusu oldu. Bugün binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen KPSS ÖABT sınavı sonrasında sorular çok konuşuldu. Adaylar sınav hakkındaki yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

KPSS ÖABT SINAVI KOLAY MIYDI, ZOR MUYDU? 2019

İşte o yorumlarda bazıları...

ÖSYM AÇIKLADI: KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖSYM takvimine göre 29 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içinde yeni sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli sayılacak.