KPSS ÖABT 20 Eylül 2020 tarihinde yani bugün yapılıyor. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumu ile ilgili detaylar sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı da bugün gerçekleştiriliyor. Peki KPSS ÖABT sınavı saat kaçta bitecek? 2020 KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT SINAV SAAT KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS ÖABT sınavı 20 Eylül yani bugün saat 10.15'te başladı.

ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te başlayacak.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ

Adaylar, sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek erişebilecekler.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS sınav sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak