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KPSS ÖABT sınavı saat kaçta, ne zaman? ÖSYM'den 2018 KPSS ÖABT için son uyarı! (Giriş belgesi)

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) bu haftasonu yapılacak. ÖSYM KPSS ÖABT için son uyarısını sosyal medya üzerinden adaylara yaptı. Peki 2018 KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

03.08.2018 - 10:51 | Güncelleme:

KPSS ÖABT için geri sayım sürüyor. Devlet okullarına atanarak öğretmenlik yapmak isteyenler adayların katıldığı KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı için ÖSYM resmi Twitter adresi üzerinden son uyarıyı yaptı. İşte ÖSYM'nin yaptığı o uyarı ve KPSS ÖABT tarihi ile sınav giriş belegesine dair detaylar...

KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS ÖABT sınavı 5 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da, ÖSYM'nin belirlediği sınav binalarında yapılacak.

ÖSYM'DEN KPSS ÖABT ADAYLARINA SON UYARI!

ÖSYM Pazar günü yapılacak KPSS ÖABT sınavı için resmi Twitter adresi üzerinden adaylara hatırlatmalarda bulundu. Saat 10.00'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacağını belirten ÖSYM adayların sınavdan 1 saat önce, sınav binalarının önünde hazır bulunması gerektiğine dikkat çekti. ÖSYM sınava girerken adayların yanlarında sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini de bulundurmaları gerektiğini de hatırlattı.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

5 Ağustos 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenip, belgenin renkli veya siyah beyaz çıktısını sınav sırasında yanlarında bulundurmak zorundalar.

ÖABT SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

KPSS ÖABT sınav sonuçları diğer KPSS lisans sınavlarıyla birlikte 31 Ağustos'ta ÖSYM tarafından ilan edilecek.   

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