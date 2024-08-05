KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT sonuçları açıklanma tarihini ÖSYM duyurdu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav soruları ve cevap anahtarları kitapçığı sonrası KPSS ÖABT sonuçları sorgulanıyor. Peki KPSS ÖABT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 KPSS ÖABT sonuçları sorgulama sayfası
KPSS ÖABT sonuçları sorgulaması başladı. 4 Ağustos’ta gerçekleşen KPSS ÖABT sınavı sonrası gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM sınav sonuçları tarihini duyurdu. Peki KPSS ÖABT ne zaman açıklanır?
KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ÖABT sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılan adayların sonuçları yine ÖSYM tarafından https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden 23 Ağustos günü ilan edilecek.
KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI
Diğer KPSS sınavlarında olduğu gibi soru ve cevaplara ilişkin soru kitapçığı ve cevap anahtarları erişime açıldı.