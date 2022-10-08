Kamu kurumlarında memur olmak isteyen ön lisans mezunları ÖSYM tarafından düzenlenen KPPS’ye girecekler. 2022 KPSS ön lisans sınavına katılım gösterecek adaylar ise günler öncesinden hazırlıklarını tamamladı. Heyecanlı bekleyiş sürerken adaylar geçmiş yıllarda çıkmış KPSS sorularına son bir kez göz atmak istiyor. İşte KPSS ön lisans çıkmış sorular ve cevap anahtarları PDF dosyası…