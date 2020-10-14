Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

KPSS önlisans giriş belgesi 2020! KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama sistemi

KPSS önlisans sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar 25 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olan KPSS önlisans sınav giriş yerlerine ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

KPSS önlisans giriş belgesi 2020! KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama sistemi

KPSS önlisans sınav giriş belgesi yayınlandı. 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı giriş belgeleri ve sınav saati ÖSYM tarafından adaylara duyuruldu. İşte, KPSS sınav giriş yerleri sorgulama

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans (2020-KPSS Ön Lisans) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ÖNLİSANS GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLA

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA 2020

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KKTC’de ise 25.10.2020 tarihinde yaz saati uygulaması sona erecek olup Lefkoşa’da sınava girecek adaylar, saat 09.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika MİT TIRLARI DAVASI: Can Dündar için 35 yıl hapis istemi
GÜNDEMCan Dündar için 35 yıl hapis istemi
Son dakika! Küçük kız ayaklarını yıkayacaktı! Kahreden olay! - Haberler
GÜNDEMKüçük kız ayaklarını yıkayacaktı! Kahreden olay!
Kariye Camii nerede? Kariye Camii'ye nasıl gidilir?
GÜNDEMKariye Camii nerede?
Bilim Kurulu ne zaman saat kaçta toplanacak? 14 Ekim Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı
GÜNDEMBilim Kurulu ne zaman saat kaçta toplanacak?
Son dakika SAHTE İÇKİ FACİASI: haberi Emniyet'ten sahte içki açıklaması
GÜNDEMEmniyet'ten sahte içki açıklaması
Son dakika KORONAVİRÜS: İş yeri vakaları gizleyince 30 yeni vaka çıktı!
GÜNDEMİş yeri vakaları gizleyince 30 yeni vaka çıktı!
Son dakika haberi! Kaza sonrası bıçakla dehşet saçtı
GÜNDEMKaza sonrası bıçaklı dehşet!
Gaziantep'te 15 yıllık depo öğretmenin çabasıyla kütüphane oldu
GÜNDEM15 yıllık depoydu! Mucize değişim...
KPSS ön lisans sınavı ne zaman yapılacak? KPSS ön lisans sınavı saat kaçta 2020
GÜNDEMKPSS ön lisans sınavı ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AYM'den son dakika Engin Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' mesajıyla ilgili açıklama!
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan ve AYM'den 'Işıklar' ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X