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KPSS Önlisans sınav sonuçları 2020! İşte KPSS Önlisans sınav sonuçları açıklanma tarihi!

KPSS önlisans sınavı 25 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar KPSS Önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabını merak ediyor. KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte 2020 KPSS önlisans sonuçları tarihi...

KPSS Önlisans sınav sonuçları 2020! İşte KPSS Önlisans sınav sonuçları açıklanma tarihi!

2020 KPSS önlisans sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM akademik takviminde KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yayınlandı. İşte detaylar...

ÖSYM KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM resmi sitesinde KPSS ön lisans sonuçlarının 26 Kasım 2020 tarihinde açıklayacağını duyurdu. KPSS önlisans sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAPLARI 2020

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAPLARI 2020

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

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