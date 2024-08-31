'81 İL VE LEFKOŞA’DA YAPILACAK'

KPSS Ön Lisans uygulamasının 1 Eylül Pazar günü 81 il ve Lefkoşa'da yapılacağını belirten Ersoy, "2022-Ön Lisans Sınavı 104 sınav merkezinde düzenlenmişti, hafta sonu yapacağımız uygulamada bu sayıyı 135’e çıkardık. Sınav merkezlerimizin sayısını arttırarak adaylarımızın sınav yerine ulaşımını kolaylaştırdık" diye konuştu.

Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu aktaran Ersoy, 3 bin 694 adayın bu haktan yararlandığı bilgisini verdi. Başkan Ersoy, sınava 2 bin 535 engelli adayın katılacağını ve bu adayların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.