KPSS ortaöğretim sınavında heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS lisans ve önlisan başvurularının sona ermesinin ardından, KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri merak konusu oldu. 1 Eylül itibarıyla başlayan KPSS ortaöğretim başvuruları sürüyor. Henüz başvuru işlemini gerçekleştirmeyenler " KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 KPSS ortaöğretim başvuruları nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...