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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ortaöğretim geç başvuru ekranı! ÖSYM ile ortaöğretim KPSS geç başvuru ne zaman, başvuru ücreti ne kadar ve KPSS ne zaman?

        KPSS ortaöğretim geç başvuru ekranı! ÖSYM ile ortaöğretim KPSS geç başvuru ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi geldi. 18-30 Temmuz tarihleri arasında başvuruları tamamlanan KPSS sınavı Eylül ayında gerçekleşecek. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takviminde ortaöğretim KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti bilgisine de yer verildi. Peki ÖSYM ile ortaöğretim KPSS geç başvuru ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte KPSS geç başvuru ekranı ve detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 10:15 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:19
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        KPSS geç başvuru ekranı araştırılıyor. Normal başvuru tarihlerini kaçıranlar için geç başvuru imkanı sunuluyor. ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre KPSS geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımla ödeniyor. Peki ÖSYM ile ortaöğretim KPSS geç başvuru ne zaman, başvuru ücreti ne kadar ve KPSS ne zaman? İşte 2024 KPSS ortaöğretim geç başvuru ekranı

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        2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI BAŞVURULARI SONA ERDİ

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi ile Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli olmuştu.

        Buna göre; KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihlerinde tamamlandı.

        KPSS GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

        KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

        ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takviminde ortaöğretim KPSS geç başvuru tarihi bilgisine de yer verildi.

        Yayımlanan takvime göre; 2024 KPSS ortaöğretim sınavı geç başvuru süreci 6 Ağustos başlayacak ve 7 Ağustos’ta sona erecek.

        KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        Sınavın geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımla 525 TL olarak ödenecek.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE SONUÇ TARİHİ

        KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 4 Ekim'de ilan edilecek.

        KİMLER BAŞVURABİLİR?

        Geç başvuru, ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya sınav geçerlilik süresi içinde mezun olacak olan adaylar için geçerli olacak. Bu fırsat, sınavı kaçıran adaylar için önemli bir ikinci şans anlamına geliyor.

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