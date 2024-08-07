KPSS'de sıra ortaöğretime geldi. Sınavın ilk başvuru tarihleri 18 ile 30 Temmuz arasında yapıldı. Geç başvuru günü, memur adayları için son şans. Peki, KPSS geç başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...