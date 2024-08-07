Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KPSS ortaöğretim geç başvuruları bitiyor! 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ekranı ile sınav ve sonuç tarihi

        KPSS ortaöğretim başvuruları bitiyor! 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ekranı

        KPSS maratonu tüm hızıyla devam ederken, sıra ortaöğretime geldi. Eylül ayında yapılacak KPSS sınavı için geç başvuru tarihi bugün bitiyor. Başvuru yapmak isteyen adayların bugün saat 23.59'a kadar ÖSYM üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor. İşte, KPSS ortaöğretim geç başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 11:17 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KPSS'de sıra ortaöğretime geldi. Sınavın ilk başvuru tarihleri 18 ile 30 Temmuz arasında yapıldı. Geç başvuru günü, memur adayları için son şans. Peki, KPSS geç başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        2

        KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI BUGÜN BİTİYOR!

        30 Temmuz'da tamamlanan KPSS ortaöğretim başvurularını kaçıranlar 6-7 Ağustos 2024 tarihinde geç başvuru yapabilir.

        ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

        Sınav 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav, 130 dakika sürecek.

        4

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.

        5

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        Sınav ücreti 350 TL ancak geç başvuru tarihlerinde başvuru yapan adaylardan yüzde 50 daha fazla ücret alınıyor. Bugün başvuranların 525 TL ödemesi gerek.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hırsız kadın kılığına girip evlere dadandı!
        Hırsız kadın kılığına girip evlere dadandı!
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Bolu Dağı'nda TIR devrildi! Araç kuyukları oluştu
        Bolu Dağı'nda TIR devrildi! Araç kuyukları oluştu
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        "2.5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada"
        "2.5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada"
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kerem'den küfür iddiasına yalanlama
        Kerem'den küfür iddiasına yalanlama
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Emniyet şeridinde öldüren kaza!
        Emniyet şeridinde öldüren kaza!
        Adana Kozan'da peş peşe 3 deprem!
        Adana Kozan'da peş peşe 3 deprem!
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam