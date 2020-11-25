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KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır, saat kaçta? ÖSYM duyurdu: 2020 KPSS önlisans sonuç açıklanma tarihi

KPSS önlisans sonuçları için nefesler tutuldu. Yurt genelinde binlerce adayın katılım gösterdiği 25 Ekim'de sınavın sonuçları açıklanıyor. Peki merakla beklenen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır, saat kaçta? ÖSYM duyurdu: 2020 KPSS önlisans sonuç açıklanma ta

KPSS önlisans sınavı 25 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar KPSS Önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabını merak ediyor. KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte 2020 KPSS önlisans sonuçları tarihi...

ÖSYM KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM resmi sitesinde KPSS ön lisans sonuçlarının 26 Kasım 2020 tarihinde açıklayacağını duyurdu. KPSS önlisans sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAPLARI 2020

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAPLARI 2020

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

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