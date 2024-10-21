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        Haberler Bilgi Gündem KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri 2024: KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?

        KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?

        KPSS ortaöğretim tercih dönemine dair sorgulamalar yoğunlaştı. 4 Ekim'de ÖSYM tarafından açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarının ardından, adaylar puanlarına göre tercih yapma sürecine girmeye hazırlanıyor. Şimdi gözler, KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunun yayımlanmasına çevrildi. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman gerçekleştirilecek? İşte konuya dair merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 22:36 Güncelleme: 21.10.2024 - 22:36
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        KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gündeminde yerini koruyor. Lise mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmesi için düzenlenen KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından, tercih döneminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercih işlemleri hangi tarihlerde yapılacak? Detaylar haberimizde...

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        2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2024 KPSS Ortaöğretim tercihlerinin başlayacağı tarih henüz belli olmadı.

        KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri kılavuzun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak. Konu ile ilgili ÖSYM’den açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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        2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.

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        ORTAÖĞRETİM KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        KPSS Ortaöğretim tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

        Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NEREYE GİRİLİR?

        Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı.

        KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

        KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KPSS P94 PUANIYLA ALAN KURUMLAR

        Üniversiteler,

        Enstitüler,

        Bakanlıklar,

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

        Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,

        Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü,

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

        Karayolları Genel Müdürlüğü,

        Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,

        Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği,

        Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü,

        Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,

        Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,

        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,

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        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,

        Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı,

        Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü,

        Türk Dil Kurumu Başkanlığı,

        T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

        Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü,

        Gelir İdaresi Başkanlığı,

        Sayıştay Başkanlığı,

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

        Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı,

        Kişisel Verileri Koruma Kurumu,

        Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı,

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,

        Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü.

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