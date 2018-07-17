KPSS Ortaöğretim düzeyi için başvuru işlemleri 3 Temmuz'da başladı. Başvuruların tamamlanması için kısa bir süre kalırken başvurularını internet üzerinden yapan adaylar, başvuru ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından lise mezunlarının kamuya personel olarak atanabilmeleri için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim için hazırlıklar sürüyor. Peki, KPSS Ortaöğretim ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? 2018 Ortaöğretim KPSS sınavı ne zaman? İşte 2018 KPSS Ortaöğretim ile ilgili detaylar...
KPSS ORTAÖĞRETİM ÜCRETİ NEREYE, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
2018 KPSS sınav ücreti 60,00 TL olup aşağıda belirtilen bankalara yatırılacak.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet ban kacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e - İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.
Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmekte. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.
ORTAÖĞRETİM KPSS SINAVI NE ZAMAN?
2018 KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Sınavın cevaplama süresi, 130 dakika olacak.
ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Sınava, ortaöğretim okullarından, mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak , sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecek.
Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.
Başvurular ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.
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