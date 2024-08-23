KPSS polislik taban puanları 2024: POMEM polislik taban puanı kaç, hangi türden alım yapılıyor?
Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans sonuçları sonrası KPSS polislik taban puanı araştırılıyor. Polis olmak isteyenler en düşük ve en yüksek puanı sorguluyor. Polis alımı için başvuru yapmak isteyen adayların KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olması gerekiyor. Peki POMEM polislik taban puanı kaç, hangi türden alım yapılıyor?
KPSS polislik taban puanları araştırılıyor. Lisans mezunlarının Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis olarak görev alabilmesi için KPSS puan şartı aranır. Peki POMEM polislik taban puanı kaç, hangi türden alım yapılıyor?
POLİSLİK KPSS ATAMA PUAN TÜRÜ NEDİR?
Lisans mezunlarının Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis olarak görev alabilmesi için KPSS puan şartı aranır. Polislik başvuruları için KPSS P3 puan türü dikkate alınmaktadır. KPSS P3 puanı ile POMEM ve PAEM’e başvuru yapılabilir.
POLİS ALIMI KPSS EN DÜŞÜK PUAN KAÇTIR?
Polis alımı için başvuru yapmak isteyen adayların KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olması gerekiyor.
Lisans mezunları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde alması gerekmektedir.
31.DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Lisans mezunu ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)
KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları:
Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)
26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
ğ) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
h) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak
i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.