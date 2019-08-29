2019 KPSS Lisans Puan Türü

2019 KPSS Lisans sınavına girecek olan adayların çözmesi gereken iki ana alan ve bu alanlar altında toplam beş ders bulunmaktadır. Bu alanlar;

Genel Yetenek Alanı; Matematik ve Türkçe

Genel Kültür Alanı; Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisidir.

2019 KPSS Lisans sınavına katılacak olan adayların bu iki testin katsayısı ile elde edebileceği puan türleri ve bu puan türlerinin test ağırlıkları ise şu şekildedir;

Puan Türü Test Ağırlığı

KPSS P1 Genel Yetenek; %70

Genel Kültür; %30

KPSS P2 Genel Yetenek; %60

Genel Kültür; %40

KPSS P3 Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50

2019 KPSS Öğretmenlik Puan Türleri

2019 yılında gerçekleştirilecek olan 2019 KPSS Eğitim Bilimleri ve 2019 KPSS ÖABT alanlarına girecek olan adayların elde edeceği temelde üç puan türü bulunmaktadır. Bunlar KPSS P10 ve KPSS P121 puan türleridir. Ayrıca İngilizce Öğretmenliği dışındaki yabancı dil öğretmenliği atamalarında kullanılacak olan puan türü KPSS P120 puan türüdür.

Her üç puan türünü de elde etmek isteyen öğretmen adaylarının, 2019 KPSS Lisans oturumuna ve 2019 KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna girmesi zorunludur. Aksi halde ilgili puan türleri hesaplanmayacak ve tercih yapamayacaklardır.

2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine katılması gereken bölümler ise şu şekildedir;

-Türkçe Öğretmenliği-İlköğretim Matematik Öğretmenliği

-Fen Bilimleri / Fen ve Teknoloji Öğretmenliği

-Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

-Tarih Öğretmenliği

-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği

-Rehber Öğretmenliği

-Sınıf Öğretmenliği

-Fizik Öğretmenliği

-Biyoloji Öğretmenliği

-Kimya Öğretmenliği

-Coğrafya Öğretmenliği

-Lise Matematik Öğretmenliği

-İngilizce Öğretmenliği Konuları

-Okul Öncesi Öğretmenliği

-İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmenliği (İlk kez 2019 KPSS'de uygulanacak)

-Beden Eğitimi Öğretmenliği (İlk kez 2019 KPSS'de uygulanacak)

Bu alanlar dışında kalan Eğitim Fakültesi mezunu adaylar ile formasyon sahibi olup da öğretmen olma hakkı bulunan adayların ÖABT'ye katılmaları gerekmemektedir. Öğretmenlik atamalarında kullanılacak puan türleri ve ağırlıkları ise şu şekilde;

Puan Türü Test Ağırlığı

KPSS P10 Genel Yetenek; %30

Genel Kültür; %30

Eğitim Bilimleri; %40

KPSS P120 Genel Yetenek; %15

Genel Kültür; %15

Eğitim Bilimleri; %20

Yabancı Dil Sınavı (YDS); %50

KPSS P121 Genel Yetenek; %15

Genel Kültür; %15

Eğitim Bilimleri; %20

ÖABT; %50

Öğretmen adayları yukarıdaki oturumlara katılarak elde edecekleri puanlar ile tercih dönemlerinde tercih yaparak yerleşebileceklerdir. Öğretmenlik puan türleri evvelki senelerde 1 sene geçerliydi ancak bu yıl yapılan düzenleme ile KPSS Öğretmenlik puan türlerinin geçerlilik süresi de iki seneye çıkarıldı. Bu yönden 2019 KPSS'ye katılan öğretmen adayları puanlarını tercih aşamasında iki sene kullanabileceklerdir.

2019 KPSS Alan Bilgisi A Grubu Puan Türleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştiren Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında puanları en karmaşık olan grup KPSS A Grubudur. Bu gruptan sınava katılan adayları birbirinden farklı bir çok puan türü beklemektedir. Kamu kurumları verdikleri ilanlarda bu puan türlerinden kendilerine uygun olanları belirlemekte ve akabinde kendi kurum sınavını veya sözlü mülakatını gerçekleştirmektedir.

Yine A Grubu adaylarının da Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarına katılmaları puanlarının hesaplanması için zorunludur. Ayrıca adayların farklı günlerde gerçekleştirilen Alan Bilgisi oturumlarından bazılarına katılmamaları bazı puan türlerinin hesaplanmamasına yol açacaktır.

Evvelki senelerde A Grubu adaylarının puan türleri içerisinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı YDS katsayısı bulunmaktaydı. YDS katılmaması durumunda adayların bu puan türleri hesaplanamıyordu. Ancak bu yeni puan sisteminde içerisinde YDS ağırlığı bulunan herhangi bir puan türü kalmamıştır.

KPSS Alan Bilgisi A Grubu puanlarının da geçerliliği iki yıldır. Yalnızca 2016 yılında puan türü sisteminin değiştirilmesi sebebiyle o yıla mahsus olarak bu geçerlilik süresi bir yıl ile sınırlandırılmıştı. Sonrasında yeniden geçerlilik süresi iki yıla çıkarılmıştır.

2019 KPSS Alan Bilgisi A Grubu sınavına girecek olan adayların çözmesi gereken testler şu şekilde;

2019 KPSS Lisans;

-KPSS Genel Kültür Testi

-KPSS Genel Yetenek Testi

2019 KPSS Alan Bilgisi;

-KPSS Hukuk Testi

-KPSS İktisat Testi

-KPSS Maliye Testi

-KPSS Muhasebe Testi

-KPSS İşletme Testi

-KPSS Çalışma Ekonomisi Testi

-KPSS Kamu Yönetimi Testi

-KPSS Uluslararası İlişkiler Testi

-KPSS İstatistik Testi

Yeni sisteme geçilmeden evvel adaylara KPSS Ekonometri testi de uygulanıyordu ancak yeni sistemle birlikte Ekonometri testi de kaldırılmıştır.

2019 KPSS Alan Bilgisi Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

Puan türlerini sıralarken hangi dersin ağırlığını içermeye başladıklarına göre tasnif edeceğiz. Başka dersleri içerseler de puan türlerinin sistematiğinde bir tane dersin baz olması söz konusudur. Sıralama da buna göredir. Bu tip puan türlerinin başlangıcında hangi ders temelli olduğunu tabloda belirteceğiz.

Puan Türleri Test Ağırlığı

Hukuk Testi Bazlı Puanlar

KPSS P4 Genel Yetenek; %20

Genel Kültür; %20

Hukuk; %60

KPSS P5 Genel Yetenek; %15

Genel Kültür; %15

Hukuk; %50

İktisat; %20

KPSS P6 Genel Yetenek; %15

Genel Kültür; %15

Hukuk; %40

Kamu Yönetimi; %30

KPSS P7 Genel Yetenek; %15

Genel Kültür; %15

Hukuk; %40

Uluslararası İlişkiler; %30

KPSS P8 Genel Yetenek; %15

Genel Kültür; %10

Hukuk; %35

İktisat; %20

Maliye; %20

KPSS P9 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

Hukuk; %35

İktisat; %15

Maliye; %15

Kamu Yönetimi; %15

KPSS P11 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

Hukuk; %35

İktisat; %15

Maliye; %15

Uluslararası İlişkiler; %15

İstatistik Testi Bazlı Puanlar

KPSS P12 Genel Yetenek; %20

Genel Kültür; %20

İstatistik; %60

KPSS P13 Genel Yetenek; %20

Genel Kültür; %10

İstatistik; %40

İktisat; %30

İktisat Testi Bazlı Puanlar

KPSS P14 Genel Yetenek; %20

Genel Kültür; %20

İktisat; %60

KPSS P15 Genel Yetenek; %15

Genel Kültür; %15

İktisat; %50

Hukuk; %20

KPSS P16 Genel Yetenek; %15

Genel Kültür; %10

İktisat; %40

Maliye; %20

Hukuk; %15

KPSS P17 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

İktisat; %30

Maliye; %20

Hukuk; %15

Muhasebe; %15

KPSS P18 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

İktisat; %20

Hukuk; %15

İşletme; %15

Maliye; %15

Muhasebe; %15

Maliye Testi Bazlı Puanlar

KPSS P19 Genel Yetenek; %20

Genel Kültür; %20

Maliye; %60

KPSS P20 Genel Yetenek; %15

Genel Kültür; %15

Maliye; %50

Hukuk; %20

KPSS P21 Genel Yetenek; %15

Genel Kültür; %10

Maliye; %40

İktisat; %20

Hukuk; %15

KPSS P22 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

Maliye; %30

İktisat; %15

Muhasebe; %15

Hukuk; %15

KPSS P23 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

Maliye; %20

Hukuk; %15

İktisat; %15

Muhasebe; %15

İşletme; %15

İşletme Testi Bazlı Puanlar

KPSS P24 Genel Yetenek; %20

Genel Kültür; %20

İşletme; %60

KPSS P25 Genel Yetenek; %15

Genel Kültür; %15

İşletme; %50

Muhasebe; %20

KPSS P26 Genel Yetenek; %15

Genel Kültür; %10

İşletme; %40

İktisat; %20

Muhasebe; %15

KPSS P27 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

İşletme; %30

İktisat; %20

Hukuk; %15

Muhasebe; %15

KPSS P28 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

İşletme %20

Hukuk; %15

İktisat; %15

Muhasebe; %15

Maliye; %15

Kamu Yönetimi Testi Bazlı Puanlar

KPSS P29 Genel Yetenek; %20

Genel Kültür; %20

Kamu Yönetimi; %60

KPSS P30 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

Kamu Yönetimi; %50

Hukuk; %30

KPSS P31 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

Kamu Yönetimi; %40

Hukuk; %25

İktisat; %15

KPSS P32 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

Kamu Yönetimi; %30

Hukuk; %20

İktisat; %15

Maliye; %15

KPSS P33 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

Kamu Yönetimi; %25

Hukuk; %20

İktisat; %20

Maliye; %15

Uluslararası İlş. Testi Bazlı Puanlar

KPSS P34 Genel Yetenek; %20

Genel Kültür; %20

Uluslararası İlişkiler; %60

KPSS P35 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

Uluslararası İlişkiler; %50

Hukuk; %30

KPSS P36 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

Uluslararası İlişkiler; %40

Hukuk; %25

İktisat; %15

KPSS P37 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

Uluslararası İlişkiler; %30

Hukuk; %20

İktisat; %15

Maliye; %15

KPSS P38 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

Uluslararası İlişkiler; %25

Hukuk; %20

İktisat; %20

Maliye; %15

Çalışma Ekonomisi Testi Bazlı Puanlar

KPSS P39 Genel Yetenek; %20

Genel Kültür; %20

Çalışma Ekonomisi; %60

KPSS P40 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

Çalışma Ekonomisi; %50

Hukuk; %30

KPSS P41 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

Çalışma Ekonomisi; %40

Hukuk; %25

İktisat; %15

KPSS P42 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

Çalışma Ekonomisi; %30

Hukuk; %20

İktisat; %15

Maliye; %15

KPSS P43 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

Çalışma Ekonomisi; %25

Hukuk; %20

İktisat; %20

Maliye; %15

Muhasebe Testi Bazlı Puanlar

KPSS P44 Genel Yetenek; %20

Genel Kültür; %20

Muhasebe; %60

KPSS P45 Genel Yetenek; %15

Genel Kültür; %15

Muhasebe; %50

İşletme; %20

KPSS P46 Genel Yetenek; %15

Genel Kültür; %10

Muhasebe; %40

İktisat; %20

İşletme; %15

KPSS P47 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

Muhasebe; %30

İktisat; %20

Hukuk; %15

Maliye; %15

KPSS P48 Genel Yetenek; %10

Genel Kültür; %10

Muhasebe; %20

Hukuk; %20

İktisat; %20

Maliye; %20