KPSS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek

KPSS bugün 3. oturum ile Alan Bilgisi sınavı son bulacak. İşletme, Muhasebe, İstatistik bölümleri için gerçekleştirilecek olan KPSS sınavı bugün saat kaçta bitecek? Sınav kaç dakika sürecek? İşte ÖSYM tarafından açıklanan takvim...

KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 29 Temmuz 2018, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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ADAYLARA ÖNEMLİ UYARI

KPSS Alan Bilgisi Sınavları oturumlarında, adaylar başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacaklardır.

29 Temmuz 2018 tarihinde Sabah Oturumuna katılacak adaylar, saat 10.15’te sınava başlayacaklardır. Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak İşletme Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra İşletme Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve Muhasebe Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra Muhasebe Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak İstatistik Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

TEST SORU SAYISI SINAV SÜRESİ

İşletme 40 50 dakika

Muhasebe 40 50 dakika

İstatistik 40 60 dakika

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