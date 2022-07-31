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KPSS sınavı için okunması gereken dualar! 2022'ye girmeden önce okunacak dualar!

KPSS sınavı başarı duası araştırmaları hız kazandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 KPSS, 31 Temmuz 2022 Pazar günü 81 il ve merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 104 sınav merkezinde eş zamanlı olarak uygulancacak. Memur olma hayaliyle sınava katılacak adaylar ve aileleri KPSS öncesinde okunacak duaları araştırıyor. KPSS sınavından iyi bir puan almak ve başarılı olmak için okunacak dualar haberimizde...

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  • KPSS sınav duası: 2022 KPSS'ye girmeden önce okunacak dualar neler? KPSS başarı duası nedir, sınavda hangi dualar okunur?

    KPSS sınav duası okunuşu araştırmaları, 2022 KPSS lisans sınavına saatler kala gündeme geldi. KPSS'ye girmeden önce okunacak dualar, memur olma hayalilye sınavda ter dökecek adaylar ve yakınları tarafından araştırılıyor. Kamu Peronel Seçme Sınavı KPSS, Genel Yetenek-Genel Kültür Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz Pazar günü uygulanacak. Sınava katılacak adayların aileleri ve sevenleri KPSS sınavı başarı duası ile zihin açıcı duaları okuyacak. İşte, KPSS başarı duası okunuşu...
  • KPSS sınav duası: 2022 KPSS'ye girmeden önce okunacak dualar neler? KPSS başarı duası nedir, sınavda hangi dualar okunur?

    KPSS SINAV DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

    "Allah'ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir." (Hâkim, De'avât, No: 1879, I, 510).
  • KPSS sınav duası: 2022 KPSS'ye girmeden önce okunacak dualar neler? KPSS başarı duası nedir, sınavda hangi dualar okunur?

    KPSS BAŞARI DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

    "Allahümme'nfa'nî bima 'allemtenî ve 'allimnî ma yenfeunî verzugni ilmen tenfeunî bihî.".
  • KPSS sınav duası: 2022 KPSS'ye girmeden önce okunacak dualar neler? KPSS başarı duası nedir, sınavda hangi dualar okunur?

    KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖNCESİ OKUNACAK DUA

    "Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli" (10 Kere)

    Anlamı: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.".

    Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâ na`büdü ve iyyâkenesta`în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ". (19 Kere)

     
  • KPSS sınav duası: 2022 KPSS'ye girmeden önce okunacak dualar neler? KPSS başarı duası nedir, sınavda hangi dualar okunur?

    KPPS'YE GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUA

    "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

     

    Anlamı: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."
  • KPSS sınav duası: 2022 KPSS'ye girmeden önce okunacak dualar neler? KPSS başarı duası nedir, sınavda hangi dualar okunur?

    KPSS LİSANS SINAVI BAŞLAYINCA OKUNACAK DUALAR

    "Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr" Anlamı: "Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

    "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari." Anlamı: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma. (Tirmizi,De'avat,90) 

    "Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere) Anlamı: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."
  • KPSS sınav duası: 2022 KPSS'ye girmeden önce okunacak dualar neler? KPSS başarı duası nedir, sınavda hangi dualar okunur?

    ZİHİN AÇIKLIĞI DUASI

    Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.".
  • KPSS sınav duası: 2022 KPSS'ye girmeden önce okunacak dualar neler? KPSS başarı duası nedir, sınavda hangi dualar okunur?

    SINAV ÖNCESİ UNUTKANLIK İÇİN KALEM SURESİ

    Bismillahirrahmanirrahim

    1. Nun velkalemi ve ma yesturune.

    2. Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.

    3. Ve inne leke leecren ğayre memnunin.

    4. Ve inneke le'ala hulukın 'azıymin.

    5. Fesetubsıru ve yubsırune.

    6. Bieyyikumulmeftunu.

    7. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.

    8. Fela tutı'ılmukezzibiyne

    9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.

    10. Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.

    11. Hemmazin meşşain binemiymin.

    12. Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.

    13. 'utullin ba'de zalike zeniymen.

    14. En kane za malin ve beniyne.

    15. İza tutla 'aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.

    16. Senesimuhu 'alelhurtumi.

    17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.

    18. Ve la yestesnune.

    19. Fetafe 'aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.

    20. Feasbehat kessariymi.

    21. Fetenadev musbihıyne.

    22. Eniğdu 'ala harsikum in kuntum sarimiyne.

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