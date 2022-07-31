KPSS LİSANS SINAVI BAŞLAYINCA OKUNACAK DUALAR

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr" Anlamı: "Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

"Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari." Anlamı: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma. (Tirmizi,De'avat,90)

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere) Anlamı: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."