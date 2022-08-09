KPSS Sınav Merkezi Tercih tarihleri birçok memur adayının gündeminde yer almaya devam ediyor. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT Oturumları İçin Sınav Merkezi Tercihleri hakkında merak edilen birçok soru ÖSYM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla açıklık kazanmış oldu. Peki 2022 KPSS sınav yeri değişikliği ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...