ÖSYM'nin Kasım ayında yayınladığı 2023 sınav takvimi, seçim tarihleriyle çakışması nedeniyle iptal edilmişti. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ise bazı sınav tarihleri ile başvuru tarihlerinde değişikliğe gidilmişti. ÖSYM, yaptığı son duyuru ile KPSS sınav tarihini açıkladı. Peki ÖSYM yeni sınav takvimi ne zaman? 2023 KPSS ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu? 2023 KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılacak mı? İşte, ÖSYM KPSS sınav takvimi