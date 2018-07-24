KPSS soru ve cevapları açıklandı! ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile KPSS soru ve cevaplarının açıklandığı duyuruldu. İşte KPSS lisans Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumu sınav soruları ve cevapları...

KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI! 2018 KPSS LİSANS SINAVI

2018 KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavı soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (%10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır."

2018 KPSS LİSANS SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

ONLAR İÇERİDE, AİLELERİ İSE DIŞARIDA TER DÖKTÜ

Sakarya'da, KPSS'ye girenler sabah erken saatlerde okullara gelerek sınavların yapıldığı salonlara girdi. Aileleri okulların bahçelerinde dualar etti.

Sakarya'da sabahın erken saatlerinde sınav telaşı başladı. Adaylar, sınava geç kalmamak için aileleriyle birlikte erken saatlerde yollara döküldü. Sınav kent genelinde birçok okulda yapılırken, adaylar sınava dakikalar kala okul binalarına ulaşabilmek için yollarda koşuşturdu. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kimse alınmadı. Görevli polisler, okul kapılarında hem güvenliği sağladı, hem de vatandaşlara sınav öncesi sınava kaç dakika kaldığını anons etti. Aileler ise okul bahçelerinde büyük bir merakla bekleyerek, dualar etti.

1 MİLYON 234 BİN 617 ADAY KATILDI

Milyonlarca aday KPSS için ter döktü. Adaylar yeni başkanlık sistemiyle ilgili sorular olup olmadığını merak etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumlar geçtiğimiz pazar sabahı itibariyle başladı. Adaylar ilk oturum olan Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavına saat 10:00 itibariyle girdi. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak.

Ankara’da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde sınava girecek adaylar saat 08.00’den itibaren kampüse gelmeye başladı ve saat 09.00’dan itibaren kimlik ve güvenlik kontrolünün ardından sınav alanlarına alındı. Sınava giren adaylardan kimisi oldukça rahat, yeni mezun olmuş ilk kez girenler ise oldukça heyecanlı ve stresliydi. Adaylar içeride ter dökerken aileler de okul bahçesinde çocuklarının sınavdan çıkmalarını bekledi. Sınava dördüncü kez giren Barış Karaca,havacılık sektöründe özel bir firmada çalıştığını dile getirerek, çok iyi bir puan alması halinde başka mesleğe yönelebileceğini söyledi. Sınava ikinci kez girdiğini ifade eden Utku Kanber de, harita mühendisi olduğunu ve kendini denemek için sınava girdiğini belirtti. Kanber, "Çalışıyorum ama şartlara göre elimizde bir puan olsun istiyorum. Geçen sene 70 almıştım bu sene de o civarda bir şey bekliyorum" dedi.

"Yeni sistemle ilgili soru gelebilir"

Sınava ilk kez giren ise Tuğçe Korucu ise 2015 yılında mezun olduğunu ve hali hazırda çalıştığını ifade ederek, "Sadece kendimi denemek istedim. Şuanda inşaat firmasında çalışıyorum ve işimden oldukça memnunum. Üniversiteden sonra başladım ve hemen hemen 3 yıldır aynı yerde çalışıyorum" diye konuştu. Korucu gelecek puana bağlı olarak meslek konusunda bir karar vereceğini ekledi.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden bu yıl mezun olan Esin ise oldukça heyecanlı, yüksek lisans yaptığını ve akademik kariyer yapmak istediğini aktardı. Kızıyla birlikte sınav yolunu tutan annesi de en az kızı kadar heyecanlıydı. Kızının yeterli çalışamadığını dile getiren anne, "Seçim sonrası değişiklikler oldu, sistem değişti aslında buna çalışmalıydı. Başkanlık sistemiyle ilgili sorular gelebilir. Tam hazırlıklı değiliz o konuda" diye konuştu.

"Sınava sevgilisi için girdi"

Sınava gelen bir diğer aday Ali Kılıç ise ilk kez girdiğini aktardı ve "Aslında benim bir iddiam yok zaten çalışıyorum harita mühendisiyim. Sevgilime destek amaçlı sınava giriyorum. Ben yüksek lisans için ALES'e çalıştım, o memur olmak için bu sınava çalıştı. Umarım kazanır. Kendisini seviyorum, yakında inşallah evleniriz" ifadelerinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ