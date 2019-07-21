KPSS soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. KPSS alan bilgisi sınavları dün iki oturumla gerçekleşmişti bu günde üçüncü oturum için milyonlarca kişi yazılı sınava girdi. KPSS sınavının ardından ise devlet memuru olmak isteyen adalar soru ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Geçtiğimiz iki oturumun da soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınavdan 2 gün sonra yayınlanmıştı. İşte KPSS 2019 ile ilgili detaylar...

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS alan bilgisi sınavlarının ilk iki oturumu bugün yapıldı. Yarın da üçüncü oturumu yapılacak. Bugünkü sınavlara giren adaylar, sınavda karşılarına çıkan soruların doğru cevaplarının yayımlanmasını bekliyor. Böylece adaylar kendi cevapları ile doğru cevapları kıyaslayarak puanları hakkında tahmin yürütebilecekler. Konu için resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak Alan bilgisi sınavı soru ve cevaplarının Pazartesi ya da salı günü adayların erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez ayrıntılar haberimizde yer alacak.

2019 KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre KPSS sınav sonuçları 28 Ağustos 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar TC. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte ÖSYM'nin sistemine girerek sonuçlarını öğrenebilecek.