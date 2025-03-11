KPSS takvimi açıklandı! İşte güncel sınav tarihleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi yayımlandı. Lisans mezunlarının her yıl katıldığı KPSS, önlisans ve ortaöğretim düzeyinde ise belirli aralıklarla düzenleniyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavlarının bu yıl yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 2025 yılında KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı var mı? İşte merakla beklenen takvime dair detaylar…
Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran binlerce aday, 2025 KPSS sınav takvimini yakından takip ediyor. ÖSYM’nin duyurduğu takvime göre, KPSS lisans sınavı her yıl düzenlenirken, önlisans ve ortaöğretim sınavları iki yılda bir yapılıyor. Bu nedenle 2025 yılında KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavlarının olup olmayacağı büyük bir merak konusu. Başvuru tarihleri, sınav günleri ve tüm ayrıntılar için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamalarda. İşte detaylar...
KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir uygulanması sebebiyle bu sene gerçekleştirilmeyecek. KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim sınavlarının 2026 yılının sonbaharında düzenlenmesi bekleniyor.
KPSS TAKVİMİ 2025
2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında alınacak, sınav 7 Eylül'de düzenlenecek. Sonuçlar 10 Ekim'de duyurulacak.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınacak, sınav 13 Eylül'de gerçekleşecek ve sonuçlar da 10 Ekim'de açıklanacak.