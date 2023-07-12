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Kamu Personel Seçme Sınavı'nın 2023 yılında hangi tarihler içerisinde yapılacağı sorgulanıyor. Kamuda memur olmak isteyen adayların girdiği sınavın takvimi ÖSYM tarafından belirlenen takvim ile her sene yayımlanıyor. Bu yıl yapılacak olan Öğretmenlik Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için tarih verildi.