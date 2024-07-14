KPSS tercihleri ne zaman? 2024 KPSS lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı?
KPSS tercihleri 14 Temmuz Pazar günü yapılacak sınavın ardından gündeme geliyor. Lisans, önlisans, ortaöğretim puanlarını değerlendirmek isteyen adaylar yılın belli dönemlerinde yapılan toplu alımlar için ÖSYM duyurularını takip ediyor. ''KPSS tercihleri nasıl yapılır, açıklandı mı?'' soruları yanıt arıyor. Adaylar hangi kurumlarda kaç kişilik kadro açılacağını merak ediyor. İşte, KPSS lisans tercihleri hakkında detaylar
KPSS tercih kılavuzu lisans sınavı ardından gündemdeki yerini aldı. Kamuda memur olarak görev almak isteyen adaylar tarafından tercih edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları sonrası tercih süreci başlayacak. Peki KPSS tercihleri ne zaman? 2024 KPSS lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı?
KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Tarihler açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.
KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
ÖSYM tarafından bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yerleştirme kılavuzu henüz belli olmadı.
Bu sebeple; branş, kontenjan, kadro dağılımı henüz bilinmiyor. Açıklandığında haberimizde olacak.
KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel tercih başvurusu yapılabilecek.
ÖSYM'DEN UYARI!
İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ PAZAR GÜNÜ AÇIK!
14 Temmuz 2024 pazar günü İlçe Nüfus müdürlükleri açık olacak.
2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına katılacak adaylar için Malatya İlçe Nüfus Müdürlükleri, özel olarak hizmet verecek. Sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenlere kolaylık sağlanacak.
14 Temmuz 2024 Pazar günü, sınava girecek adaylar için Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Nüfus Müdürlükleri 07.00-14.30 saatleri arasında açık olacak. Adaylar, "Sınava Giriş Belgesi" ve 1 adet fotoğraf getirmeleri halinde, yeni kimlik kartı düzenlenene kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" alabilecekler.
Ayrıca, 20 Temmuz 2024 tarihinde 07.00-14.30 saatleri arasında ve 21 Temmuz 2024 tarihinde 07.00-10.00 saatleri arasında Battalgazi İlçe Nüfus Müdürlüğü de sınava katılacak adaylara hizmet vermek üzere açık tutulacak.
Adayların sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamaması için bu imkanlardan faydalanmaları önemle duyuruluyor.