Kral Charles, 40 yıldır aynı paltoyu giyiyor

Beyoğlu'nda 6 aylık bebek öldü; anne ve bakıcı tutuklandı

BEYOĞLU'nda 6 aylık bebek Melisa D., iddiaya göre yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri Kenyalı anne ve bakıcıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 'Bilinçli taksirle ölüme neden ... Daha Fazla Göster BEYOĞLU'nda 6 aylık bebek Melisa D., iddiaya göre yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri Kenyalı anne ve bakıcıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Olay, dün saat 03.15 sıralarında Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Deniz D.(41) ve 2022 yılında Türkiye'ye gelen Kenyalı Lindah Nyamoıta S. (26) çiftinin çocukları olan 6 aylık bebek Melisa D.'yi annesi Sierra Leone uyruklu bakıcı olan Isha K.(34)'ye bırakıp işe gitti. Gece saatlerinde bebeğin ateşlendiğini farkeden bakıcı, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Melisa D., ihbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yüksek ateşe bağlı nöbet geçirdiği tespit edilen Melisa D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. BEZİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN YANINA GELDİĞİ BEBEĞİ HAREKETSİZ BULDU Olayın ardından Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, baba Deniz D.'nin eşiyle evli olduğu ancak 3 yıldır ayrı yaşadıkları belirlendi. Anne Lindah Nyamoıta S.'nin işe gideceğini söyleyerek bebeği bakıcı Isha K.'ye bıraktığı, bakıcının ifadesinde bebek Melisa D.'nin kendisine getirildiğinde hasta olduğunu ve gece bebeğin bezini değiştirmek için kalktığında hareketsiz olduğunu görerek ambulansa haber verdiği öğrenildi. Bunun üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin bebeği alıp hastaneye götürdüğü, ancak bakıcının ise ambulansa binmeyip yaklaşık 2 saat boyunca bebeğin götürüldüğü hastaneyi öğrenmek için dolaştığı tespit edildi. ANNE VE BAKICI TUTUKLANDI Anne Lindah Nyamoıta S.'nin ifadesinde bebeğinin hasta olmadığını söylediği öğrenildi. Baba Deniz D. ise, yaklaşık 1 haftadır anne ve çocuğu görmediğini belirtti. Olayla ilgili babanın ifadesi tanık olarak alındı. Öte yandan emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen anne Lindah Nyamoıta S. ile bakıcı Isha K. çıkarıldıkları mahkemece 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) Daha Az Göster