Kral Charles, 40 yıldır aynı paltoyu giyiyor
Tek kullanımlık giyim trendine karşı olduğunu söyleyen Kral Charles, 40 yıldır aynı paltoyu üstünden çıkarmıyor
İngiltere kraliyet ailesinde aynı kıyafeti birden fazla kez giyerek tutumluluğunu halka sergilemek, bir gelenek. Bu geleneğin, halkın vergileriyle finanse edilen ailenin, kaynakları boşa harcamadığının bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz.
Annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümü üzerine 2022'de tahta geçen Charles, 40 yıldır aynı paltoyu giymesiyle, son zamanlarda ülkesinde ve özellikle de kraliyet üyelerinin gündemde tutmaya çalıştığı sürdürülebilirlik konusundaki çabasını da göstermiş oldu.
Elbette 77 yaşındaki Kral Charles'ın gardırobundaki tek palto bu kahverengi, tüvit kumaşlı palto değil. Ancak Charles, 1980'lerden beri farklı etkinliklerde zaman zaman bu paltoyu giydi.
Kral Charles, paltoyla ilk kez, 1986'da Prenses Diana ve henüz bir bebek olan oğulları Prens Harry ile Sandringham'da düzenlenen bir fotoğraf çekiminde görüldü. 1994'te Sandringham'da oğlu Prens Harry ile kiliseye giderken, 1996'da Zürih'te geçirdiği bir kayak tatili sırasında, 1998'de kraliyet ailesinin Sandringham'daki yıllık Noel ayinlerinde ve 1999'da iki kez daha giydi.
2000'li yılların başlarında da aynı paltoyla görülen Kral Charles, geçtiğimiz aralık ve ocak aylarında katıldığı etkinliklerde 40 yıllık paltosundan vazgeçmediğini gözler önüne serdi.
AYAKKABILARINI TAMİR ETTİRİP GİYİYOR
2020'de verdiği bir röportajda Kral Charles, modadaki tek kullanımlık giyim trendine karşı çıktığını söyleyerek, sürdürülebilirliğe olan bağlılığını anlatmıştı. Eskimiş veya hasar görmüş ayakkabıları veya herhangi bir giyim eşyasını atmak yerine tamir ettirmeyi tercih ettiğini itiraf eden Kral, "Çocukken İskoçya'da ayakkabılarımızı ayakkabı tamircisine götürür, onun tabanları söküp yenilerini takmasını hayranlıkla izlerdik" demişti.