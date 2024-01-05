Kral Charles'ın kardeşi Prens Andrew istismar ve pedofili dosyası 'Jeffrey Epstein' da yer alıyor
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltına alınıp tutuklanırken ölü bulunan ABD'li miyarder Jeffrey Epstein'ın davasına ilişkin dosyalarda İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Prens Andrew'ın adı da yer aldı. İngiliz basınında bir numarada yer alan haber de Andrew'un iddialarda yer alması dikkat çekti
JEFFREY EPSTEIN DAVASINDA PRENS ANDREW İSMİ YER ALDI
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın, eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ile beraber kurduğu fuhuş ağından ifşa edilen isimlerin arasında Kral Charles'ın kardeşi Prens Andrew'da yer alıyor.
İngiltere medyasındaki haberlere göre, dava dosyaları arasında 2001'de 20 yaşındayken Epstein'ın New York'taki evinde Prens Andrew'un kendisini dokunarak taciz ettiğini öne süren Johanna Sjoberg'in ifadeleri de bulunuyor.
Sjoberg, ifadesinde Prens Andrew'un kendisine dokunduğu esnada fotoğraf çekildiklerini iddia ediyor. Prens Andrew ile 17 yaşındayken ilişkiye girmeye zorlandığını öne süren Virginia Giuffre isimli kadınla ilgili ifadeler de kullanan Sjoberg, söz konusu fotoğraf çekilirken Giuffre'nin de orada olduğunu ifade etti.
Fotoğraf çekildikten sonra oradan ayrıldığını belirten Sjoberg, bu sırada Giuffre'ye herhangi bir cinsel ilişki talimati verildiğini duymadığını bildirdi. Öte yandan Epstein ile işbirliği içinde olduğu için 2021 ylında hapis cezasına çarptırılan kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in de ifadeleri belgelerde yer alıyor.
LONDRA MEYDASINDA GÜNDEM OLDU
Epistein'ın fuhuş ve pedofili suçlarını işlediği öne sürüşen ABD Virjin Adaları'nda bulunan adacıkla ilgili soruları da yanıtlayan Maxwell, Prens Andrew'un burayı ziyaret ettiğini teyit etti.
Ziyaretin yalnızca bir kere gerçekleştiğini ancak adada çalışan kadınların dışında başka bir kadın ile ya da reşit olmayan kızın orada bulunmadığını savunan Maxwell, Giuffre'yi birisiyle ilişkiye girmeye zorladığı iddialarını reddetti.
REŞİT OLMAYAN ÇOCUĞA 3 FARKLI YERDE İSTİSMAR İDDİASI GÜNDEM GELDİ
Dosyalarda 'Jane Doe 3' adı verilen kadının da henüz reşit değilken Prens Andrew ile Londra, New York ve ABD Virjin Adalar'ında ilişkiye girmeye zorlandığı iddiası yer aldı.
'Jane Doe 3' e ilişkin bölümlerde Epstein'ın genç kadından istismarla ilgili detayları öğrenmeye çalıştığı ifade edildi.
Mağdur kişinin 15 yaşındayken Maxwell tarafından bulunduğu iddia edilen dosyada, Maxwell hakkında "Epstein'a reşit olmayan kızlar bulan kişilerden biri" ifadesi kullanıldı.
Dosyalarda Epstein'ın "Jane Doe 3"ü siyasilerin istismarına da zorladığı iddiası yer aldı.
PRENS ANDREW, GIUFFRE'YE TAZMİNAT ÖDEDİ
Giuffre, 17 yaşındayken üç farklı yerde cinsel istismara uğradığı iddiasıyla 2021'de ABD'de dava açmış ancak Prens Andrew bu iddiaları yalanlamıştı.
ABD'de 2022'de görülen duruşmada mahkeme, tarafların uzlaştığını belirtmiş ve yapılan açıklamada, "Prens Andrew, hiçbir suçla ilgili sorumluluk üstlenmedi" ifadesi kullanılmıştı.
Prens Andrew'un Giuffre'ye ödeyeceği tazminatla uzlaşacakları kaydedilen açıklamada, ödenecek miktara ilişkin detay paylaşılmamıştı.
Prens, 2019'da iddialar gündemdeyken BBC'de bir yayına katılmıştı.
Prens Andrew, bu yayında birlikte gözüktükleri fotoğraf bulunmasına rağmen Giuffre'yle tanıştığını hiç hatırlamadığını söylemiş, istismar suçlamasına yönelik ise "Böyle bir şey olmadı. Size kesin ve net olarak bunun olmadığını söyleyebilirim. Bu hanımla tanıştığımı hiç ama hiç hatırlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
O dönem İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en büyük ikinci oğlu olan Prens Andrew, tahtın 9. sıradaki varisiyken ABD'deki dava nedeniyle kraliyet unvanlarından ve resmi görevlerinden feragat etmişti.
Buckingham Sarayı'ndan 13 Ocak 2022'de yapılan açıklamada Prens Andrew'un tüm askeri ve kraliyet görevlerini Kraliçe'ye iade ettiği, artık hiçbir kamu görevinde yer almayacağı ve sade vatandaş olarak yaşayacağı duyurulmuştu.