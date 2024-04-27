Kral Charles, kamu görevlerine geri dönüyor

Buckingham Sarayı, şubat ayında kanser teşhis konulan 75 yaşındaki Kral Charles ve 76 yaşındaki Kraliçe Camilla taç giyme yıldönümüleri için bir fotoğraf yayınladı. Kanser tedavisine rağmen saray, Kral Charles'ın yakında kamu kraliyet görevlerine devam edeceğini de açıkladı.