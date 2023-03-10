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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kral III. Charles, küçük kardeşi Prens Edward'a babasının unvanını verdi

İngiltere Kralı III. Charles, 2021'de ölen babasının "Edinburgh Dükü" unvanını kardeşi Wessex Kontu Prens Edward'a verdi.

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  • Kral Charles, küçük kardeşi Prens Edward'a babasının unvanını verdi

    Buckingham Sarayı, Prens Edward'ın 59. doğum günü dolayısıyla kendisine ağabeyi Kral Charles tarafından "Edinburgh Dükü" unvanının verildiğini açıkladı. Prens Edward'ın bu unvanı almasıyla eşi Sophie Rhys-Jones da "Edinburgh Düşesi" oldu.
  • Kral Charles, küçük kardeşi Prens Edward'a babasının unvanını verdi

    Buckingham Sarayı´ndan konuyla ilgili dün yapılan açıklamada "Majesteleri Kral, Wessex ve Forfar Kontu Prens Edward'a, Ekselanslarının 59. doğum günü vesilesiyle Edinburgh Düklüğü'nü bahşetmekten memnuniyet duymuştur. Bu unvan Prens Edward tarafından Majestelerinin yaşamı boyunca muhafaza edilecektir" denildi.
  • Kral Charles, küçük kardeşi Prens Edward'a babasının unvanını verdi

    Açıklamada, Dük ve Düşes'in, Prens Philip döneminde başlatılan gençlere yönelik çalışmaları devam ettirecekleri belirtildi.
  • Kral Charles, küçük kardeşi Prens Edward'a babasının unvanını verdi

    UNVAN DAHA ÖNCE 4 KRALİYET ÜYESİNE VERİLMİŞTİ

    "Edinburgh Dükü" unvanı, tarih boyunca sadece Kral 2. George'un en büyük oğlu Prens Frederick, Kral 3. George'un kardeşi Prens William, Kraliçe Victoria'nın ikinci oğlu Prens Alfred ve Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip olmak üzere 4 kraliyet ailesi üyesine verilmişti.
  • Kral Charles, küçük kardeşi Prens Edward'a babasının unvanını verdi

    Prens Philip, bu unvanı Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkmadan önce "Edinburgh Düşesi" unvanını kullanması dolayısıyla almıştı.
  • Kral Charles, küçük kardeşi Prens Edward'a babasının unvanını verdi

    KRALİÇE VE PRENS PHILIP'İN OĞULLARINA DÜĞÜN HEDİYESİYDİ

    İngiliz basınına göre İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve eşi Prens Philip, en küçük çocukları Prens Edward'a düğün hediyesi olarak yazılı bir taahüt vermişti. 
  • Kral Charles, küçük kardeşi Prens Edward'a babasının unvanını verdi

    Buna göre tahtta iddiası olmayan Prens Edward, Prens Philip ve Kraliçe II. Elizabeth öldükten sonra, Prens Philip'e ait olan 'Edinburgh Dükü' unvanını almaya hak kazanacaktı.
  • Kral Charles, küçük kardeşi Prens Edward'a babasının unvanını verdi

    Kraliçe II. Elizabeth'in bu yıl hayatını kaybetmesi sonrası, Prens Edward'ın bu unvana sahip olması bekleniyordu.

    Wessex Kontu unvanına sahip Prens Edward ile eşi Wessex Kontesi Sophie'nin İngiliz halkı içerisinde sevilen kraliyet üyeleri olmaları da bu kararın hızlıca uygulanabileceğini düşündürtmüştü.
  • Kral Charles, küçük kardeşi Prens Edward'a babasının unvanını verdi

    Ancak İngiliz basını, Kral Charles'ın monarşide küçülme planları yapmak istemesinin, kardeşi Edward'ın bu unvanı almasına engel olabileceği öne sürülmüştü.
  • Kral Charles, küçük kardeşi Prens Edward'a babasının unvanını verdi

    Bir saray kaynağı Charles'ın planını Daily Mail'e "Kral monarşiyi küçültmek istiyor. Bu nedenle Kont olan Edward'ı Edinburgh Dükü yapmak bu plan için hiç de mantıklı olmaz. Bu kalıtsal bir unvan. Edward ve Sophie'nin oğlu James'e aktarılacak olan kalıtsal bir unvan. Ve bu çocukların bir prens veya prenses olmayacağına karar verilmiş herkes de o zaman bunu kabul etmişti" diye açıklamıştı.
  • Kral Charles, küçük kardeşi Prens Edward'a babasının unvanını verdi

    * Haberin görselleri Reuters ve Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • Kral Charles, küçük kardeşi Prens Edward'a babasının unvanını verdi

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