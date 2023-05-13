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Kral Charles ve tahtın varisleri bir arada

Buckingham Sarayı, taç giyme töreninden iki yeni fotoğraf yayınladı. Fotoğraflardan birinde Kral Charles ve tahtın 1 ile 2 numaralı varisleri bir arada yer alıyor.

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  • Kral Charles ve İngiliz kraliyetinin varisleri bir arada

    Kral Charles'ın taç giyme töreninin üzerinden bir haftadan kısa bir süre geçtikten sonra, oğlu Prens William ve torunu Prens George ile 'gelecek neslin hükümdarlarının' karesi paylaşıldı.
  • Kral Charles ve İngiliz kraliyetinin varisleri bir arada

    Buckingham Sarayı, Cuma günü taç giyme töreninden iki fotoğraf daha yayınladı. Fotoğraflardan birinde 74 yaşındaki yeni Kral Charles, taht sırasındaki diğer iki kişi olan 40 yaşındaki oğlu Prens William ve 9 yaşındaki torunu Prens George ile birlikte poz verdi. 
  • Kral Charles ve İngiliz kraliyetinin varisleri bir arada

    Buckingham Sarayı'nın Taht Odası'nda çekilen fotoğrafta Kral Charles kraliyet kıyafetleri içinde, cübbesi, imparatorluk tacı, küresi ve asasını tutarken görülüyor. 
  • Kral Charles ve İngiliz kraliyetinin varisleri bir arada

    Fotoğrafçı Hugo Burnand Hello! dergisine yaptığı açıklamada 'bu fotoğrafı çekmenin önemli olduğunu' söyledi.
  • Kral Charles ve İngiliz kraliyetinin varisleri bir arada

    Burnand "Geçmiş taç giyme törenlerinin arşivlerinde çok araştırma yaptım ve taht sırasının daha önce çekilmiş hiçbir fotoğrafını görmedim. Kraliçe, Prens Charles, Prens William ve Prens George'un resimlerini görmüş olsak da, onları tüm kıyafetleriyle birlikte taht odasında hiç görmemiştik. Bu resimde çok fazla resmiyet var. Ama aynı zamanda bireylerin özünü de göstermeyi başardığımı düşünüyorum ki bu da bana göre onu sadece tarihi bir belge değil, aynı zamanda bir portre haline getiriyor" diye konuştu.
  • Kral Charles ve İngiliz kraliyetinin varisleri bir arada

    TAÇ GİYME TÖRENİ

    İngiltere Kralı 3. Charles, 6 Mayıs'ta Westminster Abbey Kilisesi’nde yapılan törenle resmen taç takmıştı.

     
  • Kral Charles ve İngiliz kraliyetinin varisleri bir arada

    Tanıma, yemin, kutsama, taç giyme ve kuşanma, tahta çıkma ve bağlılık bildirme isimli 5 bölümden oluşan ayinde Kral Charles, Kudüs'ten getirilen kutsal yağla kutsanmıştı. 3. Charles, yaklaşık 1,5 saat süren törende Aziz Edward Tacı'nın yerine imparatorluk tacını, Kraliyet kaftanı ve pelerininin yerine ise imparatorluk kaftanını giymişti.
  • Kral Charles ve İngiliz kraliyetinin varisleri bir arada

    Kral Charles, törenin ardından kiliseden ayrılarak bu sefer 260 yıllık altın fayton ile Buckingham Sarayı'na geri dönmüştü. Kral ve Kraliçe, saraya döndükten sonra saat 14.30'da balkona çıkarak halkı selamlamıştı.
  • Kral Charles ve İngiliz kraliyetinin varisleri bir arada

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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