Burnand "Geçmiş taç giyme törenlerinin arşivlerinde çok araştırma yaptım ve taht sırasının daha önce çekilmiş hiçbir fotoğrafını görmedim. Kraliçe, Prens Charles, Prens William ve Prens George'un resimlerini görmüş olsak da, onları tüm kıyafetleriyle birlikte taht odasında hiç görmemiştik. Bu resimde çok fazla resmiyet var. Ama aynı zamanda bireylerin özünü de göstermeyi başardığımı düşünüyorum ki bu da bana göre onu sadece tarihi bir belge değil, aynı zamanda bir portre haline getiriyor" diye konuştu.