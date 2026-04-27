Kral Charles ve Kraliçe Camilla silahlı saldırıya rağmen ABD ziyaretini iptal etmedi

Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın ABD'yi ziyaret etme olasılığı, Donald Trump'a silahlı saldırı girişiminden sonra zora girse de iptal edilmedi.

İngiliz kraliyet çiftinin ABD'ye gitmesi planlanırken, cumartesi günü Washington'daki Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde yaşanan silahlı saldırının ardından bu planlar yeniden değerlendirildi.

Saldırı şüphelisinin California'da öğretmenlik yapan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu belirlendi

Charles ve Camilla'nın ABD'nin Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilanının 250'nci yıl dönümü nedeniyle dört günlük bir ziyaret için bugün Washington'a gitmesi bekleniyor. Bu, Kraliçe II. Elizabeth'in 2007'deki ziyaretinden bu yana ülkeye yapılan ilk İngiliz devleti ziyareti olacak. İngiliz başbakanları hükümet başkanı olarak resmi ziyaretler veya çalışma ziyaretleri yapsalar da devlet ziyaretleri yapmıyorlar.

REKLAM

Kraliyet çifti 27-30 Nisan tarihleri ​​arasında Washington, New York ve Virginia'yı ziyaret edecek.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın ilk resmi etkinliği, bugün ev sahipleri Donald Trump ve First Lady Melania Trump ile özel bir öğleden sonra çayı olacak. Çeşitli etkinliklerin ardından akşam saatlerinde Trump çifti, Beyaz Saray'ın Doğu Salonu'nda kraliyet çifti için resmi bir devlet yemeği verecek.

Trump'a yönelik silahlı saldırı girişiminin ardından Buckingham Sarayı sözcüsü, yaşanan olayların ziyaretin operasyonel planlamasını ne ölçüde etkileyebileceği veya etkilemeyeceği konusunda ABD'lilerle ve ilgili ekiplerle bir dizi görüşme yapılacağını açıklamıştı.

Charles ve Camilla, çiftinin silahlı saldırı olayının ardından Donald Trump ve Melania Trump ile birebir konuştuğu da bildirilmişti.