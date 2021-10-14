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Kral Kaybederse kitabının konusu nedir? İşte Gülseren Buğdaycıoğlu'nun kitabı Kral Kaybederse özeti

Ünlü yazar Gülseren Buğdaycıoğlu'nun bir kitabı daha diziye dönüştürülmek üzere. Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız gibi kitapları dizi olan Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabının konusunu derledik...

Kral Kaybederse kitabının konusu nedir? İşte Gülseren Buğdaycıoğlu'nun kitabı Kral Kaybederse özeti

Kitapları birbiri ardına diziye çevrilen Gülseren Buğdaycıoğlu'nun bu kez de Kral Kaybederse kitabı gündem oldu! İşte kitapla ilgili merak edilenler...

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?

Kral Kaybederse, ilişkide bağımlılık ve narsistik kişilik bozukluğunun çocukluk temellerini ortaya döken bir roman.

Gerçek karakterler ve yaşanmış olaylardan yola çıkan Kral Kaybederse romanı; Kenan adında iyi görünümlü, narsist ve vurdumduymaz bir adamın çocukluğundan bugüne karakterini şekillendiren şartları anlatıyor. Tüm kadınların etrafında pervane olduğu bu adam, yıkılmaz zannettiği egosunu bir anda yerle bir edilmiş halde buluyor. Ve çaresizliği onu bir psikiyatriste danışmaya sevk ediyor.

Etik dışı yaşamıyla okurda en başından itibaren nefret uyandıran Kenan karakterinin, aslında tüm davranışlarının altında yatan acı nedenler var. Ve tüm bunlar açığa çıktığında, peşin hükme varmanın ne denli yanlış olduğunu düşünmeden edemeyeceksiniz. Bir yandan başkahraman terapi görürken, siz de kendinize ve davranışlarınıza yönelik yeni farkındalıklar kazanacağınız bir seansa gireceksiniz.

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